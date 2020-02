Se desplomó una construcción en Cartagena, cuatro personas resultaron heridas

La Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena confirmó el desplome del plafón del tercer piso de una construcción que no tenía permiso, ni licencia de las autoridades urbanísticas.

“Recibimos una alerta por una construcción en la que sufrieron accidente cuatro personas, las cuales ya fueron atendidas”, dijo Fernando Abello, director de la Oficina de Gestión del Riesgo.

En el incidente registrado en un inmueble ubicado en el barrio El Pozón, al sur de Cartagena dejó cuatro obreros heridos y uno de mayor complejidad, el cual fue trasladada al Hospital Universitario.

“Tres de las personas fueron dadas de alta y una es de mayor complejidad, la cual fue trasladada a un hospital y está siendo valorada y estamos a la espera del reporte médico”, manifestó Abello.

De acuerdo al reporte de la autoridad, la construcción no tenía licencia, “esta construcción no tenía ningún permiso. Aquí el llamado a la ciudadanía es a cumplir con las normas antes de iniciar la obra”.

Los trabajadores no tenían prestaciones sociales, lo que evidencia según la Oficina de Gestión del Riesgo que, la ilegalidad era total en esta obra.

“Hay que tener en cuenta que el talento humano es importan. Una de las sorpresas es que estas personas no tenían Arl y por eso vamos a pedir a la autoridad competente la revisión de este caso”, explicó el funcionario.

Recordar que esta no es la primera emergencia con desplome de obras que ocurre en Cartagena. El hecho más representativo ocurrió en el 2017, cuando 21 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas tras el desplome del Edificio Portal de Blas de Lezo Dos.

Durante los últimos días, la Alcaldía de Cartagena ordenó la evacuación de un edificio construido ilegalmente que, luego de análisis evidenciaron que tiene alto riesgo de colapso.