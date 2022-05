Se entregó presunto asesino de su pareja y sus dos hijastros en Santa Marta

El pasado martes la ciudad de Santa Marta amaneció con la noticia del asesinato de una mujer de 32 años y de sus dos pequeños hijos de 7 y 11 años, los hechos se registraron en el barrio Altos de Bahía Concha, al oriente de la ciudad.

La mujer asesinada respondía al nombre de Emperatriz Itachi Linares Fernández de nacionalidad venezolana y sus dos pequeños hijos llamados Miguel y Yoisibel.

Las víctimas fueron asesinadas a sangre fría en horas de la madruga, con un cuchillo, según cuenta la mamá de la mujer violentada, quien al momento de llegar a la casa encontró a su hija tendida sobre su cama bañada en sangre, “mi hija murió abrazada con el niño, el cuerpo de los dos estaban tendidos en la cama”.

Lea también: Hombre habría asesinado a su mujer y sus dos hijos mientras dormían en Santa Marta

“Emperatriz le había dicho a Michelle, otra hija mía, que se quería mudar, que se quería ir para donde ella y Michelle le dijo que ella la ayudaba a mudar, que le hacía la mudanza y la estaba esperando, la empezó a llamar para ir a buscar los corotos pero nunca contestó, fue entonces cuando Michelle decidió ir hasta donde vivía mi hija, subió al cerro y tocó la puerta pero no salió nadie", narró la madre de la víctima.

"Michelle bajó y me dijo: mami allá no está Emperatriz, fue entonces cuando llegamos al lugar, forzamos la puerta y entramos, Michelle entró y vio a la niña tirada en el piso y a emperatriz en la cama con el niño abrazados, él le echó arena en la cara a la niña y le tiró la bicicleta encima, ni los niños, ni mi hija tenían la culpa de nada, no entiendo por qué los mató”, expresó la madre y abuela de las víctimas.

Mientras los familiares de los menores y de la mujer asesinada buscaban respuestas ante las macabras escenas del asesinato, Luis Emilio Abadía Moreno, alias ‘Chocoano’, había emprendido la huida hacia su natal Chocó, pero al día siguiente, el miércoles 25 de mayo, estando en el municipio de Riosucio decidió entregarse ante las autoridades, lo primero que dijo a los agentes de la policía fue, “pido perdón por todo lo sucedido”.

Le puede interesar: Condenan a 32 años de cárcel a mujer que explotaba sexualmente a sus hijas en Cesar

“En la estación de policía de Riosucio Chocó, perteneciente al departamento de policía de Urabá, se entregó de manera voluntaria Luis Emiro Cuesta Abadía, conocido como el ‘Chocoano’, de acuerdo con la información entregada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la policía metropolitana de Santa Marta, es el presunto responsable del triple homicidio cometido en las últimas horas contra una mujer y sus dos hijos. el sujeto fue trasladado en helicóptero hacia el municipio de Apartadó y fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por el triple homicidio”, dijo el coronel Óscar Cortés, comandante de la Policía de Urabá