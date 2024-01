Se frustra arranque de diálogos de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta

En la vereda Orinoco, ubicada en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, se llevó a cabo una reunión en donde se pretendía dar inicio a las conversaciones de paz total entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), y el Gobierno, encuentro que se frustró por que no llegó a la cita ningún delegado del Estado.

La mesa de diálogos fue convocada por Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, integrantes de las comunidades indígenas y la población civil del corregimiento, desde el pasado martes 23 de enero de 2024, a través de un comunicado en donde extendieron la invitación a distintos sectores de la sociedad civil y política.

Dentro de los invitados a esta mesa figuraban funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP), el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, monseñor José Mario Bacci Trespalacios y defensores de derechos humanos de Santa Marta.

Ante la inasistencia del alto comisionado para la Paz, y de los funcionarios del Gobierno, se pronunció Romualdo Macías, líder social y campesino, quien aseguró que: “para nosotros es de suma preocupación que hoy non tengamos los verdaderos actores que promulgan la paz total, hoy tenía que estar aquí algún funcionario de la oficina del alto comisionado para la paz”.

Añadió que: “nosotros pensábamos que los campesinos de la Sierra Nevada ya íbamos a comenzar esa paz que hoy promulga el presidente Petro, pero hoy nos dejan nuevamente a las comunidades con esa sed de paz que queremos en la Sierra, el estado no ha sido capaz de hacer presencia”.

Por su parte, el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, aseguró en medio de su intervención que: “hoy es negativo que no esté presente el alto gobierno, y que no esté la oficina del alto comisionado para la paz, deberían estar, sobre todo porque van a dotar de legalidad este espacio, lo cual es importante para todas la personas que estamos acá porque de alguna manera existe un temor al no estar presente el comisionado de paz”. Puntualizó

Ante dichas declaraciones, uno de los funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP), comentó: “Esa ausencia del gobierno implica que esta reunión no logra avanzar en el proceso, más allá de recibir la intención por parte de las comunidades y de los miembros del grupo alzado en arma, nosotros como acompañantes de este estos procesos de paz en Colombia, estamos tomando nota para luego canalizarlas con la oficina de paz”.

“Entendemos como organismo internacional que ha habido unos cambios en la oficina del alto comisionado para la paz, cambió de Danilo Rueda a Otty Patiño, y ese cambio hace que, el nuevo comisionado tenga que tomarse un tiempo para analizar cómo afrontar los procesos de paz”. Aseguró.

Por su parte, monseñor José Mario Bacci Trespalacios, dijo que, “la paz total exige escucha total, es decir, si queremos avanzar en procesos de paz en todo el país, es necesario estar conectado con todos los territorios y donde hay iniciativas de este tipo acudir, y procurar corresponder a la voz de las comunidades”.

Finalmente, el comandante político de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, alias "Camilo", manifestó que: “nos hemos caracterizado por velar por la seguridad e integridad de los pobladores del Sierra Nevada de Santa Marta, que han sido abandonados por lo últimos gobiernos en el Magdalena (…) hoy era para que los funcionarios de Alto Comisionado para la Paz estuvieran trazando esas principales estrategias para continuar con este proceso”.