Concejales de Cartagena realizaron un diagnóstico social sobre la difícil situación económica que enfrenta la ciudad, que ha acrecentado problemáticas sociales y generado el alza de los indicadores de pobreza extrema y pobreza monetaria.

Los cabildantes advirtieron que se estaría perdiendo la esencia de la ciudad por falta de una política eficaz de reactivación económica, que impulse el turismo y genere ingresos rentables que catapulten al 'Corralito de piedra' a un desarrollo sostenible.

El concejal César Pión sostuvo que en Cartagena ha crecido la delincuencia, el sicariato, la prostitución, la drogadicción, el embarazo en menores y el suicidio, entre otras conductas.

"La circunstancia de desempleo genera una problemática de salud, no solo física, por la falta de calidad y producen una alteración mental que no solo es individual si no que se hace colectiva. Es el resultado de la manifestación de un país que no soporta muchas situaciones y la ciudad cada día va para atrás", señaló.

Pión añadió que "la ciudad empezó a perder la moral; aquí ya no hay un respeto por nada, ya se fue expandiendo y se masifico toda una actividad. No hemos podido aceptar que Cartagena hoy en su fuerte es un destino turístico del consumo y la prostitución: váyase una noche a la Torre del Reloj, al centro histórico y vera que recibe todos los ofrecimientos que usted quiera".

Añadió que "en el Plan de Ordenamiento las cosas tienen que definirse, la gente que quiere que se legalice la droga también debe tener su sitio donde vayan, se tienen que estipular las zonas de tolerancia y haber espacio para el esparcimiento de los niños y comunidad en general. Es de vital importancia poder mirar hacia dónde va a apuntar el desarrollo de nuestra ciudad, hay que atacar el desempleo porque en este momento no hay ninguna fuente ni oportunidad y se debe hacer control político propósito".

El concejal Lewis Montero fue enfático en decir que el desempleo es la columna vertebral de todos los problemas sociales de Cartagena.

"Hay frustración en la ciudad porque hay que estudia y estudia y no tienen opciones labores, por eso hay que hablar con los gremios y empresario para que también abran puertas”, indicó.

Desde la plenaria del Concejo fueron citadas dependencias del distrito, también representantes de la Cooperación Internacional, de la oficina de desarrollo económico, de la Cámara de Comercio, Fenalco, Camacol y demás gremios, para generar ideas que puedan sacar adelante a Cartagena.