Se hizo pasar por feligrés para robar una iglesia en Barranquilla

"Si venía a robar seguro dio un nombre falso y cédula falsa, porque al sistema de ingreso lo que le interesa es que no tengan fiebre y que no haya tenido contacto con algún enfermo, pero no verifica cédulas ni nombres", sostuvo.

De acuerdo con el párroco el sujeto hurtó 2 millones de pesos, un celular y un computador portátil.

