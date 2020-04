Se recuperó el único paciente positivo con COVID-19 en La Guajira

Una buena noticia en medio de la tensión que se vive en La Guajira ante la crisis mundial por el coronavirus. Se recuperó el paciente residente en el Distrito de Riohacha, un hombre de 42 años, quien llegó recientemente de Estados Unidos enfermo de COVID-19.

Desde su arribo al país, a pesar de no presentar inicialmente síntomas de la enfermedad, el paciente tomó todas medidas de aislamiento y una vez conoció el resultado, debido a su buen pronóstico, fue tratado en casa.

“Actualmente no tenemos casos positivos activos en La Guajira; sin embargo esto no significa que no puedan existir personas con el virus. Recuerden que hay pacientes asintomáticos”, señaló el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys.

Las autoridades insisten a la ciudadanía que no se confíen de las cifras. Reiteran que la única medida efectiva para evitar la propagación de la COVID-19 es el aislamiento obligatorio.

La familia del contagiado, quien siguió todos los protocolos de prevención, también dio negativo para el virus.

A pesar de esta buena noticia para la región, se extreman los controles en esta etapa de mitigación del virus, para evitar nuevos contagios.

“Este virus es letal en cualquier parte del país, pero todos sabemos los problemas que padece La Guajira. No queremos imaginar que se propague este virus en personas con bajo nivel nutricional”, expresó Jazmín Fernández, habitante de San Juan.

Cabe destacar que en las últimas horas se adelantó un consejo de seguridad con presencia del gobernador Roys, el comandante del Ejército y los viceministros de Justicia y Defensa, en el que se trataron temas relacionados con las ayudas humanitarias y el diálogo con las comunidades indígenas para levantar de manera definitiva los bloqueos que adelantan desde hace varios días.

Sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de los avances de esta reunión.