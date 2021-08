El anuncio del presidente Iván Duque Márquez sobre la llegada de migrantes afganos a Bolívar, ha generado controversia entre la ciudadanía que asegura que ni el departamento, ni su capital Cartagena, cuentan con las condiciones para albergar a este grupo poblacional.

El secretario del Interior de Cartagena, David Múnera Cavadía, sostuvo que la ciudad no tiene las condiciones de resolver todos los problemas sociales que implica la llegada de migrantes afganos.

“Si el Gobierno Nacional se está comprometiendo en eso tiene que haber una decisión de poder proveer los recursos financieros para poder sostener toda esa migración, porque Cartagena no tiene como sostener esta migración”, aseguró el secretario.

Le puede interesar: Estaciones de gasolina en Cartagena reportan escasez de combustibles

Añadió que “el alcalde no ha tenido la comunicación con la presidenta en ese sentido, Cartagena tiene más de 51.000 venezolanos migrantes, una ciudad que tiene problemas estructurales con problemas de pobreza y miseria, eso hay que mirarlo con detenimiento; la idea es que los migrantes lleguen y tengan condiciones dignas tanto los que tenemos como los puedan llegar independientemente del país".

“Seamos sincero, la migración venezolana no la tenemos bien atendida, la ciudad no tiene las condiciones para atender ni siquiera a los cartageneros que viven en condición de pobreza y miseria ahora a los migrantes afganas", dijo David Múnera Cavadía.

Lea aquí: Emergencia en Bolívar por desbordamiento del Río Cauca

El alcalde William Dau Chamatt sostuvo que este martes (24 de agosto) se tienen tentativamente programada una visita de un funcionario del gobierno Estadounidense, con el que tratará el tema de los refugiados afganos.

"Si vienen para Cartagena me parece una falta de respeto no haber consultado con el alcalde de Cartagena, de pronto es que lo van a mandar a otras partes de Bolívar y no a Cartagena (...) no he hablado con el presidente de la república sobre recibir refugiados afganos aquí, nosotros no hemos solicitado que los traigan para acá pero si los traen los recibimos", acotó el mandatario local.