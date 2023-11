Secuestro de padre de Luis Díaz: Contactan a organismos humanitarios para iniciar su liberación

Incluso, este martes Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, dijo a La FM que la liberación se debía dar ese día, pero finalmente no fue así.

Le puede interesar: Sicarios balean a un hombre en Bocagrande, en Cartagena

"El único pretexto que tenía el ELN era la militarización en la zona donde puede estar secuestrado el señor Díaz, eso ya se terminó y no hay ningún pretexto para que no lo liberen el día de hoy", dijo Patiño ayer.

El jefe negociador explicó que el ELN se ha justificado diciendo que se secuestró al señor sin saber que era el papá de Luis Díaz, aunque justificaron el hecho de seguir cometiendo este delito.

"Dicen que mientras no tengan financiación, seguirán secuestrando, algo completamente absurdo", precisó Patiño, quien dijo que al parecer no hay pedidos económicos para la liberación del padre del futbolista, "sería una liberación unilateral sin ninguna contraprestación, pero no puedo darle seguridad sobre ello".