Secuestro exprés: dramático relato de víctima tras ser rescatado por el Gaula

El ingeniero civil Luis Fernando Zuluaga, quien fue víctima recientemente de un secuestro exprés en cercanías de una finca ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar, relató los momentos de angustia que vivió tras haber sido retenido por un grupo armado ilegal que delinque en esa región del país.

En diálogo con RCN Radio, Zuluaga recordó que los secuestradores contactaron primero a su esposa quien es arquitecta, con el argumento de contratar sus servicios para remodelar una casa en la región de los Montes de María.

“Mandaron fotos y planos. Ellos dijeron que se desplazara para explicarle con más detalle de qué se trataba”, dijo el hombre quien agregó que fue él quien acudió a la cita.

“Yo me desplace al lugar, uno de ellos se subió a mi carro y más adelante se subió otro. Me asusté y supe que algo no estaba bien”, contó el ingeniero.

El ingeniero Luis Fernando Zuluaga, aseguró que “cuando se montó la segunda persona en la camioneta yo me asusté, me dijo que diera reversa y ahí me dijeron que ellos pertenecían al 'Clan del Golfo' y que yo tenía que darles 50 millones de pesos como colaboración”, dijo.