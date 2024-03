Semana Santa: Así será el horario de atención en oficinas del Datt en Cartagena

Oficialmente inició la Semana Santa. Usualmente las instituciones públicas y privadas suspenden sus labores ante la llegada de este tiempo de reflexión, aunque en muchos casos la ciudadanía aprovecha para realizar trámites administrativos que en su día a día no pueden hacer.

Es por ello que esta semana el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) dio a conocer a la ciudadanía el horario de atención al usuario para la temporada de la Semana Mayor.

Si va a realizar algún trámite en el Datt, es importante tener en cuenta la siguiente información:

Martes 26 de marzo y miércoles 27 de marzo

La atención al usuario será en el horario habitual en las sedes Espinal y Ronda Real, en el horario de 8:00 a.m. a 12.30 y de 2:00 p m. a 4:30 p.m., y en la oficina de Manga es jornada continua, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

El jueves y Viernes Santo no habrá atención al usuario.

Sábado 30 de marzo

Solo prestará servicio de atención al usuario en la oficina de la sede Espinal, para los trámites de vehículos inmovilizados, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.

En sedes Manga y Ronda Real no habrá atención al usuario.

¿Cómo funcionará el pico y placa?

La autoridad de tránsito recordó a los ciudadanos que el pico y placa para vehículos particulares y motocicletas rige de la siguiente manera:

Martes 26 de marzo: 1 y 2.

Miércoles 27 de marzo: 3 y 4.

Para las motocicletas, la restricción aplica entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche. En el caso de los particulares, en los horarios de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., de 12 del mediodía a 2:00 p.m., y de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Los días festivos no aplica.

Para los taxis, sigue la misma rotación: lunes, 3 y 4; martes, 5 y 6; miércoles, 7 y 8; jueves, 9 y 0; y viernes 1 y 2.