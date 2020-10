Sena adelanta investigación por presunto caso de maltrato animal en Malambo

En el Área Metropolitana de Barranquilla, se adelantan las investigaciones sobre un presunto caso de maltrato animal ocurrido en la sede del Sena, ubicada en el municipio de Malambo, Atlántico.

El video muestra a cinco hombres que meten a un perro pitbull dentro de una bolsa plástica, luego la cierran y la tiran al piso. Al fondo, se pueden ver otros elementos similares en los que habría más animales.

La directora del SENA seccional Atlántico, Jackeline Rojas, en diálogo con RCN Radio, manifestó que: "Iniciamos un proceso disciplinario sobre el caso y se procedió a desvincular al coordinar de la sede y a otras 4 personas que se encontraban realizando labores de aseo a través de un proceso tercerizado. Las directivas del Sena rechaza este tipo de actuaciones. Las personas desvinculadas no podrán estar más en la sede y realizaremos seguimiento al caso".

Inicialmente se conoció el caso a través de redes sociales, fueron cuestionadas las declaraciones que entregó el director encargado de la Sena, Víctor Arbeláez, donde manifestó su rechazo por las actuaciones presentadas en la sede y catalogando el hecho como un error de procedimiento.

Agradecemos la intervención de Victor Arbeláez, Director (e) @SenaAtlantico y rechazamos todo tipo de maltrato animal; en el caso ocurrido en Malambo ya tomamos todas las medidas pertinentes, los implicados serán investigados y los animales tendrán todo el cuidado veterinario. pic.twitter.com/Ay4uDb38Mr — SENA (@SENAComunica) October 15, 2020

Por su parte, la directora de la Sociedad Protectora de Animales, Luz Estala Ordoñez, manifestó que: "Este hecho no puede ser declarado como un error de procedimiento sino como como un caso de presunto maltrato animal que debe ser investigado teniendo en cuenta del agravante que los animales fueron sedados, metidos en una bolsa y sin tener apoyo de la autoridad competente para estos casos".

Adicionalmente, la directora de la SPA, en diálogo con RCN Radio dijo que: "Ya están al frente el grupo de la fiscalía en este caso, porque esto no puede quedar en la impunidad. Los caninos son seres sintientes y no merecen este tipo de trato. Nosotros consideramos que no debió pasar tanto tiempo para realizar estas denuncias en redes sociales para eso esta el número de la policía el 123 para un trabajo más efectivo".

La directora del Sena, Jackeline Rojas, manifestó que los animales se encuentran en buen estado, sin embargo animalistas de la ciudad de Barranquilla solicitaron a las autoridades conocer el paradero de los caninos con el fin de ser protegidos en un lugar idóneo para su recuperación.