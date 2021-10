Si no se desmonta el narcotráfico, siempre habrá grupos armados: excombatientes de AUC

En Cartagena, la Comisión de la Verdad llevó a cabo el espacio 'Contribuciones a la Verdad: afectaciones e impactos de las AUC en el Caribe Colombiano', que contó con la presencia de siete exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que delinquieron en la región.

Durante este encuentro, los excombatientes revelaron una parte de la historia de lo que ocurrió durante tantos años de guerra, el comportamiento que tuvieron durante las masacres y enfrentamientos en diferentes zonas de la región y específicamente en los Montes de María.

En medio de su relato se refirieron a las finanzas de las Autodefensas Unidas de Colombia, “en la parte donde yo estuve, el financiamiento de nosotros para subsistir como autodefensas fue la colaboración espontánea de políticos, ganaderos y de comerciantes; en un 30% les tocaba por miedo, porque hay unos que no estaban de acuerdo, pero nosotros por orden del comandante les exigíamos un pago mensual, y ellos los cancelaban”, dijo Luis Fernando Barreto, quien hacía parte del frente Golfo de Morrosquillo.

Por otra parte, respecto al tema político, Uber Banquez Martínez manifestó que también tuvieron relaciones. “Se iban organizando a las comunidades, se iban mirando las opciones, aquellos concejales, alcaldías, asambleas, gobernador, ya con las comunidades lamentablemente, como siempre lo he dicho, se presentaron votos manchados de sangre, y esas comunidades solo nos escuchaban a nosotros”, indicó.

En cuanto al narcotráfico que se incrementó en la región, los excombatientes manifestaron que cuando llegaron, ya habían encontrado narcotráfico en los Montes de María.

Puede interesarle: Dos muertos y seis heridos dejó accidente de tránsito en vías de Bolívar

“En los Montes de María se desmovilizaron las autodefensas más no el narcotráfico; las autodefensas vieron una opción de las finanzas del narcotráfico y aprovechó ese momento lamentablemente, pero el narcotráfico le ha hecho mucho daño al país”, precisó Banquez.

Agregó que “el problema del narcotráfico está en las tierras ilegales de Colombia, si las tierras las legalizaran no hubiera narcotráfico en Colombia, si les dieran oportunidades a los campesinos no hubiese narcotráfico, el problema está en las tierras ilegales, vemos países que colindan con Colombia, tierra legal, y son cultivos de papas, entonces es difícil acabar el narcotráfico si no se monta una reforma agraria para los campesinos”.

Por su parte, Sergio Córdoba, quien era identificado como alias 120 o gordo, y operaba en el norte de Bolívar como comandante, manifestó que, “yo pienso que desde que no se desmonte el narcotráfico, siembre habrá grupos armados en los Montes de María”.

Los excombatientes contaron que viven una segunda oportunidad en la que están dispuestos a resarcir a las víctimas del daño que causaron, reconocer la magnitud de sus crímenes de lesa humanidad y demostrar la consciencia de sus arrepentimientos.

En medio de sus relatos, también contaron cómo fue el desplazamiento y la desaparición forzada en el Caribe colombiano.

“Algo muy principal fue el desplazamiento forzado, algunas veces fue ordenado a las comunidades y otras veces de manera voluntaria por hacer presencia, las personas abandonaban la región, con solo hacer lo que uno hacía, la gente tenía miedo y abandonaba la región, muy valientes aquellas personas que se quedaron”, contó Emiro Correa, quien era identificado con el alias de 'Convivir'.

Continuó diciendo: “otro impacto fue la desaparición forzado que fue una práctica que nos ordenaron hacer, y pues era una orden que venía por parte de los mandos, con el fin de que no se alterara el orden público, ya que a solicitud de las autoridades de la zona que uno dominaba, pues ellos no querían encontrar cadáveres, o si lo encontraban pues a ellos les iban a llamar la atención sus superiores, y entonces le pedían a nuestros comandantes que no hubiesen cadáveres en la zona”.

“Lo más fácil que uno veía era desaparecer esos cuerpos, en el caso del Canal del Dique, el Río Magdalena, en el caso de sucre como no había cuerpos de agua, entonces enterrábamos a las víctimas, y eso fue uno de los mayores impactos que hicimos a la población”, afirmó.

Manuel Castellanos era conocido con el alias 'El Chino' y quien ingresó a las AUC en 1997 “por falta de empleo”, reveló detalles de homicidios que a veces se cometían sin constatar e investigar.

“De los muchos homicidios que se cometieron, uno de ellos fue el de siete personas que incluían a dos niñas que supuestamente eran guerrilleras, entonces nos dijeron que supuestamente llevaban armamento en el carro para llevarlo a la guerrilla; sin embargo, no encontramos nada, pero nuestro comandante nos mandó a matarlos”, sostuvo.

“Justo en ese lugar, una niña morenita nos dijo que le perdonáramos la vida, y que ella estaba con cualquiera de nosotros y si no era virgen, que la matáramos, y eso fue algo que me conmovió pero había que matarla por orden del comandante, y todavía la madre piensa que ella está viva, pero yo le he confirmado muchas veces que fui yo quien la mató”, contó Castellanos.

Sobre esa misma línea, Emiro Correa confesó que había ocasiones que se intentaba ponerse en los zapatos de las víctimas, “pero la mayoría de las veces éramos insensibles, cuando le dan de beber sangre desde un principio, le siembran esa creación de la máquina de guerra, cosa de que cuando una fuera a hacer cualquier acto, fuéramos insensibles y no tuviéramos piedad”.

“Yo escucho que se refieren a la deshumanización de las víctimas, pero yo entiendo que aquella persona deshumanizada es aquella que deja de ser una persona, yo creo que el deshumano era uno porque, al momento de ejecutar alguna orden de asesinar o desaparecer o desplazar, a uno eso no le importaba que pasara con esa persona o lo que fuera a sufrir”, añadió.

Lea también: A $100 millones aumenta la recompensa para capturar a cabecillas en Bolívar

Perdón

Los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia pidieron perdón por cada uno de los actos cometidos y hoy dicen estar comprometidos con la sociedad para contar la verdad.

“A los excombatientes de los diferentes grupos armados, la principal recomendación para la no repetición es renovar el compromiso de no volver a las armas y de la ilegalidad, todos los excombatientes deben, por muy duras que sean las pruebas que le ponga la vida, mantenerse firmes en el camino de la paz”, se indica en el documento que fue firmado al final de la jornada.

Además, propusieron como mecanismo de no repetición que todos los excombatientes abracen y rodeen los distintos procesos de paz que están en curso, “esto es una muestra genuina de que la paz se construye con todos, dejando atrás viejas rencillas y rivalidades, ellos como AUC reconocen y aplauden estos acuerdos de paz con las Farc”, señalaron.

Por otra parte, en el mismo documento envían un mensaje a los actores armados que continúan haciendo la guerra, “les recomendamos que se agarren las manos, que suelten sus fusiles y caminen juntos por la senda de la paz, por ello los invitamos a iniciar procesos de paz que deriven en la entrega de arma y desmovilización, la paz se construye entre todos, y con un solo actor armado que se mantenga activo, la paz sufre y el país llora”.