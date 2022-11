Sicarios no van a dejar de matar porque prohíban parrillero hombre: mototaxistas de Cartagena

El decreto que prohíbe la circulación de motos con parrillero hombre en Cartagena ha sido cuestionado por diferentes sectores sociales, que aseguran traería como consecuencia protestas y aumento de desempleo.

La administración distrital expresó que esta medida fue tomada con el fin de contener los hechos de sicariato y de hurto con hoy tienen a la capital de Bolívar atravesando una crisis de seguridad.

El Comité Antidecreto rechazó la posición que se tomó en medio de un consejo de Seguridad y convivencia. "Somos el gremio moto trabajador que hoy está inconforme con las medidas que ha tomado el señor alcalde en afectar nuestros bolsillos y finanzas. No hay empleo en Cartagena, la pobreza es extrema, él no puede prender que con más pobreza se va a dar solución a la delincuencia en la ciudad", expresó el vocero del Comité.

Señaló que “las restricciones no han dado resultado, venimos de restricción en restricción que lo único que han logrado es generar más violencia; le pedimos señor alcalde que usted mejor recapacite y que se siente con nosotros a tomar decisiones menos lesivas que no afecten el bolsillo de los más pobre en Cartagena”.

“No estamos de acuerdo con ese decreto, por eso nos mantenemos en asamblea permanente, porque sabemos que el gremio va a reaccionar, porque las decisiones que usted está tomando en cierta forma no brindan solución. Le queremos dar un mensaje a la ciudadanía de que no queremos violencia, no queremos caos, pero nos están tocando el bolsillo y este gremio es tan grande que no lo podemos controlar; en ese sentido recae sobre la administración la responsabilidad de toda acción, manifestación o caos que suceda en los próximos días en la ciudad de Cartagena", sostuvo el vocero del Comité Antidecreto.

Desde el concejo distrital solicitaron a la Administración distrital dialogar con este gremio que se encuentra gravemente afectado. "El hampa se adapta, el hampa es creativo, los sicarios no van dejar de matar porque les prohíban el uso de la moto en parrillero, buscarán otro medio, lo harán en taxi, lo harán en carro, en moto de a uno o en moto acuática como mataron al fiscal paraguayo en Barú”, aseguró el concejal Javier Julio Bejarano.

Puntualizó que, “aquí están matando a la económica, Cartagena no ha tenido una sola iniciativa de reactivación económica y alcalde viene atacando los sectores, la semana pasada al sector de la economía nocturna a los bares, restaurante".

"Esta medida no ataca el fondo si no la forma de lo que estamos viviendo en la ciudad, seguramente a corto tiempo generará una sensación de seguridad, pero a mediano y a largo plazo poco hará. Esta medida es desesperada y alejada a todas luces alejada de la realidad de la ciudad, nuestra ciudad el 70% vive de la informalidad que en gran parte la suple la moto, hoy el alcalde este cercenando el derecho estas familias”, manifestó el concejal Bejarano.

La administración distrital llamó al dialogo al gremio de mototaxistas. "Conocemos del impacto que tiene esta medida y queremos que el proceso de concertación se dé con la máxima agilidad, en aras de poder construir el nuevo decreto en conjunto con ustedes", apuntó.