Sierra Nevada de Santa Marta, bajo amenaza por falta de alcantarillados en la región

Y aseguró que pese a que hay un acueducto no hay planta de tratamiento y el agua que ellos consumen está en un 90 % contaminada, por eso piden a las autoridades una solución.

En materia de aseo, Rodríguez advierte que "no existe disposición para el manejo de los residuos y no se hace separación de los desechos. Además no se recicla, lo que nos genera contaminación porque no sabemos qué hacer con la basura".

Los habitantes aseguran que como no cuentan con un carro recolector de basuras, depositan sus basuras a las orillas de los ríos porque no tienen dónde más. "No hay forma de hacer un uso responsable de los residuos por lo que la contaminación es muy grande y nosotros somos conscientes de eso, por eso necesitamos que nos ayuden con esta problemática", indicó Rodríguez.

Sin embargo, las comunidades reconocen que la falta de educación y de conciencia agudizan estos problemas. Entre tanto, los habitantes de El Palmor en la Sierra Nevada, esperan que el gobierno departamental del Magdalena preste atención al clamor antes de que la contaminación llegue a los ríos que, ya están siendo afectados por la minería ilegal, y destruya uno de los paraísos naturales con los que todavía cuenta el país.