Sigue polémica por elección de personero de Barranquilla

Crece la polémica por la elección del personero distrital de Barranquilla, debido a presuntas anomalías en el concurso de méritos para escoger a la persona que estará en ese cargo.

En esta ocasión y tras el trámite de una tutela interpuesta por el abogado Edwin Arteaga, quien aspiraba al cargo, se ordenó la vinculación de la Comisión Nacional del Servicio Civil al examen de conocimiento que se realizó a los 34 aspirantes en la Universidad de la Costa (CUC).

Lo anterior con el fin de que se evalúe la prueba de los candidatos, pues ese examen ha sido manejado dentro del proceso con carácter de confidencial.

"Desde el mismo momento en que la prueba de conocimiento fue practicada empecé a cuestionarla, pues se apartaba de los ejes temáticos establecidos en la convocatoria y por eso solicité que se le hiciera una auditoría", indicó el abogado.

"El juzgado ordenó la vinculación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. No obstante, esto no produciría un efecto tan útil hasta que esa prueba no se de a conocer. Hasta el momento el Concejo de Barranquilla y la Universidad de la Costa se han respaldado en una supuesta confidencialidad, para no dar a conocer la prueba", agregó.

Por su parte el nuevo presidente del Concejo, Samir Radi, aseguró que se está estudiando si hubo anomalías en dicho proceso.

"Nosotros estamos estudiando todas las resoluciones y todos los respectivos pasos que se surtieron en el proceso, con el fin de salvaguardar legal y jurídicamente la integridad del Concejo", afirmó Radi.

La Procuraduría General de la Nación adelanta una acción preventiva de vigilancia y seguimiento, con la que se busca establecer si se han registrado irregularidades en dicho concurso, que actualmente está suspendido.