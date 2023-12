Siguen muriendo niños wayuu por desnutrición en comunidades indígenas de La Guajira

Continúa la crisis humanitaria en el departamento de La Guajira, sobre todo en las comunidades indígenas wayuu donde siguen muriendo los niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición.

Líderes wayuu han denunciado el fallecimiento de cinco menores en las comunidades de ‘Ishipana’ y ‘Jonjocito’ en Uribia; ‘Urraichirrapa’ y ‘Cousharshon’ en Manaure; y en la comunidad ‘Jaturruy’ en Maicao donde murió una niña de tres años; exactamente estos municipios son los accionados por la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional que declaró el 'Estado de Cosas Inconstitucionales'.

Puede leer: Ya van 411 personas quemadas con pólvora en Colombia

Una de las madres wayuu también denunció que se ha acercado a las EPS a pedir que los niños sean atendidos, sin embargo, no han sido escuchados “por negligencia del hospital, de la EPS. He solicitado la atención para los niños en la comunidad y no han hecho absolutamente nada”, expresó Casilda Pushaina.

El líder Javier Rojas, dijo a RCN Radio que llevan tiempo pidiéndole al Gobierno Nacional acciones que permitan mitigar las muertes de los niños por física hambre, “pedimos atención en las comunidades, desde la visita presidencial en el sector de ‘Wayumatamana’ y en las demás comunidades no hay atención de salud, no hay ninguna articulación de las entidades y hoy se ve reflejado en nuestros niños que siguen muriendo”.

Le puede interesar: Secretario de Cultura de Cali renunció tras denuncia de abuso en su contra

Los niños continúan muriendo por hambre y sed, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Secretaría de Salud del departamento no se han pronunciado. Mencionando que no hay cifras de cuántos niños han muerto en lo corrido de este 2023 en esta región del país a causa de la desnutrición.