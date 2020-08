Silvia Tcherassi cierra sus dos hoteles de lujo en Cartagena

La diseñadora de modas Silvia Tcherassi anunció el cierre de sus dos hoteles de lujo en la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar), que estaban bajo la marca 'Tcherassi Hotel + Spa', a través de una decisión que se tomó el pasado 30 de abril.

En un comunicado la barranquillera indicó: "anunciamos que la vinculación de la marca Tcherassi Hotel +Spa a las dos propiedades de Cartagena culminó el 30 de abril de este año. Esperamos que se conserven esas memorias inolvidables y esos maravillosos recuerdos que tuvieron como marco ambos hoteles".

Asimismo recordó que hace 12 años Silvia Tcherassi anunció la creación de su extensión de marca Tcherassi Hotels "para poder trasladar su visión del lujo casual a los espacios", recordando que desde el año 2009, "el primer hotel ubicado en Cartagena de Indias se convirtió en un punto de referencia obligada de la prensa tanto nacional como internacional".

Indicó que la apertura de Tcherassi Hotel, "es considerado uno de los factores que contribuyeron a la consolidación de Cartagena como destino internacional, otorgándole a la oferta turística un componente de glamour y sofisticación que fue exaltado por medios como Vogue, Financial Times, The New York Times y Architectural Digest".

De acuerdo con la diseñadora, "el éxito fue tal que este proyecto dio paso a un segundo hotel en la ciudad que abrió sus puertas siete años después", y reiteró que "sigue siendo un componente importante de nuestro universo de marca y se espera desarrollar proyectos en el futuro".

En este documento también agradeció "a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos 10 años", al destacar algunos reconocimientos internacionales que recibió por la operación de los hoteles, a través de los premios 'Travel + Leisura' y Condé Nast Traveler, entre otros.