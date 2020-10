Sin permiso de la Alcaldía de Cartagena, nativos de Playa Blanca abrieron el balneario

Cansados de esperar el aval del Distrito de Cartagena para poner en funcionamiento Playa Blanca, después de casi ocho meses de estar cerrada por cuenta de la pandemia del covid-19, los nativos de la zona decidieron abrir el balneario.

La puesta en funcionamiento se dio el pasado fin de semana, en las narices de las autoridades que al parecer no se percataron de la situación.

Claudia Martínez, una de las líderes del lugar, manifestó que esta es una manera de demostrarle a la Alcaldía de Cartagena que están listos con todos los protocolos de bioseguridad para atender a los visitantes.

“Logramos que algunas personas se unieran a nuestro clamor y fueron más o menos diez autos que pudieron entrar y disfrutar de Playa Blanca, que poco a poco ha quedado en el olvido”, sostuvo.

Los nativos crearon sus propias reglas del juego para mejorar el servicio que allí se presta y que estos cumplan con las medidas que exigen desde el Gobierno Nacional para que este lugar no se convierta en un foco de contagio de la covid-19.

“El listado de precios unificados estará a la entrada de la playa en inglés y español. Cada negocio está en la obligación de entregar facturas con el nombre del establecimiento, para de esta manera evitar que se vuelvan a registrar los cobros excesivos en la playa”, dijo Martínez.

“También les estamos recordando a los visitantes que no vamos a dejar el ingreso de bebidas ni comidas, porque no es solo los nativos, también la gente debe tener conciencia de cuidar el parque. Porque hay muchos visitantes que traían hasta cajas de cervezas y eso no lo vamos a permitir”, agregó.

Los nativos indicaron que están pasando muchas necesidades por el cierre de la playa, y es por eso que iniciaron con esta especie de ensayos para demostrar que sí se puede poner en funcionamiento la playa.

Además, comentaron que el próximo fin de semana también pretenden abrir el balneario. Hasta el momento, desde las autoridades, no hay un pronunciamiento al respecto.