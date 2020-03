"Sin sueldo no atendemos casos de coronavirus": trabajadores en hospital de Valledupar

La incertidumbre por la propagación del coronavirus en el país, sumado a la falta de pago, ha generado tensión entre los más de 700 empleados que tiene el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, a quienes adeudan alrededor de 24 mil millones de pesos correspondientes a siete meses de salario.

Los trabajadores señalaron a RCN Radio que la falta de garantías para la protección del personal médico y la difícil situación económica que enfrentan sus familias, los deja sin ánimo para cumplir su labor en los momentos de emergencia que enfrenta el país.

“Todo el personal sanitario, conformado por camilleros, auxiliares, enfermeros, bacteriólogos, médicos y especialistas, tiene temor porque no contamos con medidas mínimas para la atención de estos pacientes y es posible que muchos no queramos ir a trabajar en estas condiciones, porque no queremos ser mártires” dijo Julio Julio Peralta, miembro del sindicato del hospital.