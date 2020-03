Sismo registrado en el mar Caribe no dejó emergencias

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un leve sismo de 3,7 grados de magnitud que se registró a una profundidad superficial de 30 kilómetros en el mar Caribe.

De acuerdo con el organismo, el temblor que se registró a las 5:21 de la tarde, tuvo su epicentro a unos 71 kilómetros de la ciudad de Cartagena de Indias.

Algunos ciudadanos residentes en barrios ubicados en la zona norte de La Heroica manifestaron haber sentido el temblor, asegurando que este duró escasos segundos.

"Yo me encontraba en la casa. En el momento en el que me dirigía al baño sentí algo, no pensé que se tratara de un temblor sino como alguna sensación de mareo", expresó Ignacio Villarreal, presidente de la Asociación de Vecinos de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.

Si, lo sentí fue fuerte pero paso rápido en Cartagena Pie de la popa. — Laura Aranguren (@Lauaranguren) March 5, 2020

El director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena, Fernando Abello Rubiano, entregó un balance de cero emergencias por cuenta de este fenómeno natural, el cual se se sintió en algunas edificaciones de la ciudad.

Lea aquí: Más de 50 hectáreas fueron consumidas por incendio forestal en Montes de María

"Hemos hecho un barrido con los organismos de emergencias y también con nuestros comités barriales, Combas, y es grato informar que no se reportó ninguna emergencia por ese temblor. Tenemos una red muy completa en los barrios que reportan cualquier acontecimiento que constituya un peligro para la comunidad y la idea es afianzarla para optimizar las respuestas en caso de presentarse", señaló.

El funcionario envió un mensaje a los propietarios y residentes de edificios para que reporten cualquier cambio en la estructura de sus inmuebles, en particular cuando se hayan presentado eventos como los registrados en la tarde de este 5 de marzo.

"Aunque es un temblor muy leve, que esta sea la oportunidad para recordar que es muy importante que avisemos a las autoridades si notamos daños en las viviendas", expresó.

Apuntó que "desde la OAGRD y la Alcaldía tenemos un objetivo primario y es garantizar la vida de todos los ciudadanos, pero para ello, debe primar el autocuidado y una forma de hacerlo es solicitar inspecciones si notan que algo está mal con su casa o edificio".