Situación de La Mojana “tiende a empeorar”, advierte Gobernador de Sucre

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador del departamento de Sucre, hizo una grave advertencia sobre la situación de la región de La Mojana que corresponde a su departamento.

Aseguró que en municipios como Sucre, el agua ya comenzó a aumentar y las múltiples lluvias al interior del país no avizoran un buen panorama para esta población.

"Está lloviendo mucho al interior del país, en 10 o 15 días tendremos esas aguas aquí en la región, ya comenzaron a aumentar los niveles de agua en Sucre, y por eso comenzaron a aumentar los niveles de agua en varios de los municipios de la región, y no quiero ser apocalíptico pero vienen días muy difíciles, que tenemos que levantar todos la voz y pedirle al Gobierno que en el corto plazo, en los próximos dos tres meses, tape 'Cara e Gato'", agregó el mandatario.

El mandatario estuvo visitando el sector de Panceguita, en zona rural de Sucre, se reunió con la comunidad y aseguro que "La Mojana no resiste un estudio más, que ahora lo que faltan son obras y así lo pide la comunidad".

"Después de muchos años de estudio entendimos el problema y ahí está la solución, no queremos más estudios, no queremos más papeles, no queremos más revisionismo. Lo que queremos es que se inicie el gran proyecto que ya tienen los recursos asignados y que están a punto de perderse la plata si no se comprometen en diciembre de este año primera parte de los recursos", sostuvo.

Apuntó que la región de La Mojana lleva más de 14 meses continuos bajo el agua, pese a los múltiples anuncios e inversiones por parte del Gobierno Nacional, la boca de 'Cara de Gato' no ha podido ser tapada, lo que ha representado para esta población un año lleno de tristeza, cultivos ahogados, animales perdidos y mucha necesidad para los más de 80.000 damnificados.