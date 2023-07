Soldado habría herido a tres compañeros en Cesar

Tres soldados del Ejército Nacional resultaron heridos, con impacto de arma de fuego, al parecer propinados por uno de sus compañeros, el pasado viernes 14 de julio.

Según información preliminar, los heridos son Edgardo Ríos Uriana, de 19 años; Jesús Daniel Sierra Bolaño, de 24 años y Cristián David Gutiérrez Quintero, de 20 años, quienes se encontraban patrullando en Arjona, Cesar.

Nelson Sierra, padre de una de las víctimas, aseguró que recibió una llamada del Ejército Nacional, para que se dirigiera a un centro asistencial de Bosconia, porque su hijo se encontraba en delicado estado de salud.

"A nosotros nos llamaron tipo 9:00 de la noche de que a mi hijo, Jesús Daniel Sierra, lo tenían en una clínica de Bosconia porque lo habían herido. Lo que se dice es que supuestamente un compañero agarró un arma, disparó y hay dos más personas heridas", sostuvo.

Los uniformados fueron trasladados a centros asistenciales del municipio de Bosconia y remitidos a centros de salud de la capital del Cesar por la gravedad de las heridas.

"Ayer tuvimos el acompañamiento de dos uniformados, pero ahora que estamos en Valledupar nadie se ha presando", dijo el familiar.

Los soldados se encuentran prestando el servicio militar en el Batallón Especial Energético y Vial No. 2 de la Jagua de Ibirico, Cesar.

Los familiares de las víctimas piden a las autoridades que se esclarezca este hecho. No obstante, el Ejército no se ha pronunciado al respecto. Este medio de comunicación intentó comunicarse con la institución para conocer detalles del caso, pero no obtuvo respuesta alguna.

Es de recordar que la Procuraduría General de la Nación, durante el Foro Salud Mental en Colombia, entregó más de 58.000 casos de miembros del Ejército Nacional que presentaron algún tipo de trastorno mental en el año 2022.