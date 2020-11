Solo nos quedó lo que tenemos puesto: Testimonio de afectada por las lluvias en Cartagena

“Estábamos durmiendo y cuando nos levantamos se había desbordado el caño, teníamos comida pero no teníamos dónde cocinar porque nosotros lo preparamos con fogón de leña, entonces corriendo y con emergencia salimos de nuestra casita”, sostuvo.

“Hoy mi hija me dice que se quiere ir para la casa, está desesperada, me da tristeza y le digo que vamos a regresar, pero yo sé que no vamos a poder volver, porque no baja el agua, nos dicen que se sigue llenando y aquí estamos esperando ayudas”, manifestó.

Las autoridades confirmaron que fueron más de 155.000 cartageneros los afectados por el paso de la entonces tormenta tropical Iota, que luego se convirtió en huracán.