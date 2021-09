A sombrillazos, niño enfrentó a delincuentes que iban a robar a su mamá en Cartagena

La delincuencia también tiene azotada a Cartagena. A diario se reportan hechos de sicariato y hurtos en diferentes sectores de la ciudad.

Un caso particular se registró en el barrio Los Alpes de la ciudad amurallada, donde un menor se enfrentó a unos delincuentes que pretendían atracar a su madre, quien forcejeaba con uno de ellos para quitarle el celular.

Josuaini Carolina Piña, víctima del hurto, quien es proveniente de Venezuela y desde hace 4 años trabaja en Cartagena para sostener a su hijo, contó que reaccionó oponiéndose al hurto porque no quería quedarse sin su principal herramienta de trabajo.

"Eso fue cuando iba a llevar al niño a sus clases, íbamos caminando con él y como yo trabajo con el celular vendiendo ropa, yo miré que no viniera nadie por eso saque mi teléfono. Mi niño iba caminando más adelante con el paraguas, él ya estaba llegando al lugar donde recibe las clases, en ese momento un tipo se me tira encima para raparme lo que tenía en la mano, pero yo me resistí", narró la mujer.

"Me demoré forcejeando con el delincuente y hubo un momento en que dije - tengo que gritar-, lo hice y mi hijo se devuelve y le da con el paraguas para defender a su mamá. Cuando me levantó el delincuente se va en la moto con su acompañante y yo asustada le digo a mi hijo, papi no hagas eso, la próxima vez usted pide ayuda y corre que su mamá se defiende", añadió la mujer.

"Estaba asustada, fue algo muy rápido y gracias a Dios no pasó a mayores, mi hijo está a salvo y ese delincuente no tenía arma en sus manos así que no fuimos atacados porque otra hubiera sido la historia", expresó Carolina Piña.

Los habitantes del barrio Los Alpes indicaron que, a diario se registran hurtos en su comunidad, en especial en horas del mediodía por la soledad del sector por lo que exigieron mayor presencia de la policía.