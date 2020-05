Sorprenden ambulancia transportando pasajeros entre Córdoba y Antioquia

Al momento de la inspección en el puesto de control del corregimiento de Campo Alegre (Córdoba) de una ambulancia medicalizada que se movilizaba por las vías del departamento y que tenía como destino el municipio de Caucasia (Antioquia), las autoridades encontraron que el vehículo transportaba a tres personas que no presentaban ningún problema de salud.

Ante el hecho, los mandatarios de la región del bajo Cauca solicitaron apoyo al Gobierno Nacional para cerrar de manera definitiva las vías entre los dos departamentos para evitar que la COVID-19 llegue a varios municipios de esta región, donde aún no han sido reportados casos positivos.

“La estrategia ideal para los municipios a los que no ha llegado el virus es que tanto el Gobierno Nacional como el departamental nos apoyen para poder cerrar las vías; que la gente que salga es porque no va a volver a entrar y la que entre es porque no va a volver a salir”, manifestó Félix Arango, alcalde del municipio de Caucasia.

Es de anotar que las autoridades impusieron comparendos al conductor de la ambulancia, así como a las tres personas que eran transportadas en ella, quienes además se encontraban violando la medida de asilamiento preventivo obligatorio del Gobierno Nacional.