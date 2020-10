SOS desde Santo Tomás por ayudas ayudas tras vendaval

Los habitantes del barrio La Arenosa, en el municipio de Santo Tomás, viven momentos de angustia e intranquilidad por los daños presentados, tras el fuerte vendaval que se registró en las horas de la tarde del miércoles.

Ubaldo Martinez, damnificado por el fenómeno natural, narró en RCN Radio los duros momentos que vivió durante la tormenta.

"Con el huracán que venía tumbó todo, estaba con mi pareja en toda la entrada de la casa y cuando comenzó a derrumbarse todo salimos corriendo y no me dio tiempo de salir me partió la cabeza, en los brazos tengo varios golpes y en la espalda. A este lugar llegaron los de la defensa civil y falta que nos hagan el censo porque la verdad no tenemos a donde ir".

En la misma cuadra, Mary Gutierrez, sufrió también los estragos del vendaval.

"Estaba con mis hijos cuando vimos que venía y fuimos a la casa de una vecina y gracias a Dios pudimos hacerlo porque la cosa hubieran sido peor. La fuerza del viento afectó mi vivienda derribandola toda, no quedaron láminas, las paredes del patio se cayeron y los árboles que estaban en los alrededores también fueron afectados.

A su turno, Candelaria Hernández, subsecretaria de Prevención y Desastres manifestó que: "desde que nos enteramos de esta calamidad, iniciaron los censos para determinar atención oportuna a cada una de las familias”.

“En total van más de 130 viviendas afectadas y estaremos atentos para apoyar a las familias que tienen sus casas colapsadas. Ellos se encuentran en la incertidumbre porque las lluvias continuarán en la zona y es imperativo poder entregar los materiales que necesiten", dijo Hernández.