Subsidios en La Mojana: ¿Qué ha pasado con este tema?

Ante la difícil situación que viven los ganaderos y agricultores en la región de La Mojana, la semana pasada el Banco Agrario y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, comenzaron la entrega de subsidios a más de 1.800 afectados por las inundaciones en esa parte del país, sin embargo, los beneficiarios denunciaron que no les estaba llegando el dinero esperado.

Ante esto, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que se encontraban revisando la situación. "Estamos mirando, yo creo que esta semana queda en el ministerio de agricultura el equipo formado, hemos estado formando el equipo lo cual no ha sido fácil y en ese momento entramos a mirar todas esas deficiencias, esos son temas que tenemos que revisar y necesitamos tener el equipo listo para trabajar", sostuvo.

Según el Ideam, la temporada de lluvias irá hasta el mes de noviembre de este año por lo tanto el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) alerta sobre posible complicación de las inundaciones.

"El cambio climático genera un problema enorme para el sector agropecuario, lo vemos en La Mojana sucreña, nada raro que en los meses que vienen como lo ha advertido el Ideam, se irrigue ese fenómeno a otras partes de país y por eso es que se necesita chequera para el sector agropecuario, si se quiere garantizar la seguridad alimentaria se necesitan recursos, no solamente para atender este tipo de situaciones, si no para prevenirlas, como construimos las vías terciarias, si no construimos circuitos de riego y eso necesita recursos, después vamos a estar pagando las cuentas del cambio climático", afirmó.

Para la entrega de estos subsidios se invirtieron $36.100 millones, que se han venido entregando desde la semana pasada en municipios como: Achí, Ayapel, Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Jacinto del Cauca, San Marcos, Sucre y Magangué.