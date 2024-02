La Superintendencia de Sociedades advirtió que la Cámara de Comercio de Montería al tener un número de comerciantes afiliados inferior a 200 para el año de la elección de juntas directivas, podría causar una suspensión o hasta el cierre por parte del Gobierno Nacional.

Advierte que el tejido empresarial de esta entidad no se encuentra participando activamente en la cámara de comercio, pues la cifra de afiliados es irrisoria en comparación con el amplio sector empresarial de Córdoba.

Dice el informe que la Cámara de Comercio se encuentra desconociendo el artículo22 de la Ley 1727 de 2014, que establece como obligación estimular la afiliación y la participación de los comerciantes.

La Superintendencia en el marco del proceso electoral llevado a cabo durante el 2022, evidenció que la Cámara de Comercio tuvo grandes dificultades para establecer la validez y el número de su censo electoral, tanto así, que dentro de las acciones de supervisión que se ejerció sobre las elecciones se realizaron visitas administrativas a los afiliados.

Informaron que durante estas visitas se logró establecer que algunos afiliados no tenían conocimiento de que ostentaban tal calidad y otros, no cumplían los requisitos como comerciantes, por ende, no podían conservar la calidad de afiliado, por lo cual, las elecciones fueron postergadas en dos oportunidades.

La Superintendencia evidenció en los resultados, que dentro de las verificaciones de los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio hábiles para votar, el número de afiliados disminuía, tanto así que pasó de tener inicialmente 394 afiliados para la primera publicación del censo electoral realizada el 31 de agosto de 2022, a solo tener 107 para el 25 de abril de 2023, quienes pudieron votar en las elecciones que se realizaron el 27 de abril de 2023

De conformidad con el Decreto 1995 de 2018, la Cámara de Comercio de Montería pertenece al Grupo 1 donde se ubican las entidades camerales que tienen entre 200 y 1.000 afiliados, es decir, que se encuentra al borde del mínimo de afiliados.

Además, llama la atención que Cámaras de Comercio del mismo Grupo 1 como Barrancabermeja, Putumayo, Valledupar, La Dorada y Magdalena Medio tienen número de afiliados que oscila entre 831 y 600 afiliados.

La Supersociedades ordenó un plan de mejoramiento detallado, aprobado por la junta directiva, formulado para superar las situaciones irregulares evidenciadas de orden administrativo con relación a los afiliados.

RCN Radio consultó a Sandra Sierra , presidenta ejecutiva (e) de la Cámara de Comercio para conocer su versión y no respondió la llamada ni el mensaje por WhatsApp.