Suspenden dos desfiles del Carnaval de Barranquilla por alza en los contagios

A raíz de la circulación de la variante Ómicron y la alta transmisibilidad de contagio, las directivas del Carnaval de la 44 decidieron suspender dos de sus desfiles por no contar con la logística necesaria para controlar aglomeraciones y el aforo durante estos eventos.

El director de Carnaval de la 44, Edgar Blanco, confirmó que no se van a realizar estos dos eventos previstos el domingo y martes de carnaval en el suroccidente y suroriente de la ciudad de Barranquilla.

“Siendo responsables porque no tenemos los recursos para hacer el control, no haremos el desfile de la 21 el domingo de carnaval y tampoco el desfile de la conquista en la carrera 8, porque sabemos que no se puede controlar. Atendiendo a ser responsables no haríamos esos eventos”, dijo Blanco.

Agregó “se necesitarían miles de vallas y cientos de personas de logística para controlar, entonces no queremos ser irresponsables y que después digan que eso se desbordó. Por eso tenemos el piloto con un aforo controlado el sábado y domingo de carnaval”.

El directivo dijo además que están a la espera de la autorización de la Alcaldía de Barranquilla para realizar el desfile del sábado de Carnaval, o de lo contrario harán un piloto denominado ‘Terrazas Carnavaleras’ con un aforo de unas 6.000 personas aproximadamente.

“Atendiendo todas la normatividad con el tema de bioseguridad y vacunación y de manera responsable, hemos planteado la realización de un piloto que denominamos ‘Terrazas Carnavaleras’ que sería el sábado y el domingo por la carrera 44 entre calles 74 y 70 con un aforo de 6.000 personas. Estamos a la espera de la Alcaldía para conocer si se pueden colocar sillas, en caso de que se puedan el desfile sería normal hasta la plaza de la Paz”, explicó.

En ese sentido, Blanco indicó que dicho evento de carnaval será transmitido por el canal 1.“Como es un evento con aforo, las personas que no asistan podrán verlo por televisión a través del canal 1, llegando a más de cuatro millones de personas”, dijo..

Por otra parte, Sandra Gómez, directora de Carnaval S.A., dijo que todo va a depender de cómo estén las cosas en Barranquilla con los contagios de covid-19.

“Es un gran desafío el control de aforos y exigencia de carné de vacunación a eventos. Debemos cuidarnos, vacunarnos, las medias van a ser más fuertes”, puntualizó.