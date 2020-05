Suspenden programa radial a Fabio Zuleta por denigrar a la mujer Wayúu

A través de un comunicado el Sistema Radial Cardenal, anunció la suspensión temporal del programa ‘Buenas Tardes con Fabio’. La decisión de las directivas del medio de comunicación, está motivada por el rechazo que le causó el contenido de la grabación, de la que esperan salir absueltos, tras el enuncio de la Procuraduría de iniciar sanciones de tipo penal.

“La emisora Sistema Cardenal 1050 am, con sede en Valledupar no ha emitido al aire la desagradable, bochornosa y denigrante grabación que realizó Fabio Zuleta, hace varios meses contra la mujer Wayúu y su cultura ancestral, se aprovechó de los estudios de la emisora para grabar sus presentaciones, a su nombre y exclusiva responsabilidad”, se lee en el comunicado.

El protagonista de esta desafortunada grabación, presentó excusas a través de sus redes sociales, sin embargo para las mujeres del a etnia Wayúu, unas disculpas no pueden obviar lo que hoy sienten al ser de un nuevo señaladas alrededor de un tema tan doloroso, como ha sido la exportación en todas sus manifestaciones, a las mujeres indígenas .

“Nuestra posición es de rechazo por las manifestaciones, no solo de discriminación, si no de racismo, de sexismo, también expresamos nuestra preocupación porque lo manifestado por ese locutor es la radiografía de una sociedad enferma, donde es cotidiano, aunque no es natural, nosotros los Wayúu estamos siendo aun víctimas del racismo, aun con pleno reconocimiento de que la nación es multiétnica", aseguró Leonor Viloria, lideresa wayúu.

A través de redes sociales muchas mujeres de esta comunidad publican varios mensajes para decirle a la sociedad que "la mujer Wayúu no se vende, su talento y valor no se cambia por objetos, mucho menos por escenarios de explotación física y sexual".

Las representantes de la etnia piden a las autoridades que este lamentable suceso no se siga naturalizando, aseguran que no es un arraigo cultural tomar como objeto sexual a las mujeres, quienes además deben soportar condiciones de vida difíciles en sus resguardos o rancherías.