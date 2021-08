Por no contar con ningún tipo de permisos, ni concepto previo para desarrollar modificaciones en las murallas de Cartagena, fue suspendida y sellada la obra que se venía adelantando en el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo (Club de Pesca), la cual generó polémica por el cambio de fachada que causó daño al patrimonio.

La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura (Ipcc), Saia Vergara, sostuvo que tan pronto tuvo conocimiento del caso se envió una patrulla de la Policía, con el fin de evidenciar la denuncia y proceder a la suspensión de la obra, la cual no estaba autorizada por ninguna entidad.

Lea también: Pintan murallas en Cartagena sin autorización del Ministerio de Cultura

"Los arquitectos e ingenieros están haciendo un informe, hablaron con la gerente del lugar, ellos pasarán un informe al área jurídica del Instituto de Patrimonio y Cultura y el jefe de división de patrimonio tomará una determinación con base al análisis que se haga", expresó la directora Saia Vergara.

La funcionaria fue enfática en decir que la obra no contaba con el concepto previo del Comité Técnico de Patrimonio, que es la autoridad cultural local que tendría que haber autorizado la intervención y tampoco contaba con la autorización del Ministerio de Cultura, dado que este es un monumento que tiene declaratoria nacional y distrital.

Lea aquí: Familia de joven que murió en un hotel en Cartagena dice que fue asesinada por un extranjero

"Tenemos que analizar el tipo de pintura que se está utilizando (…) hay que esperar a ver qué dice el informe, cotejar con la normativa patrimonial haber cuál es el daño de afectación sobre este bien de interés cultural y determinar con los técnicos y abogados cuáles serán las sanciones", dijo Vergara.

El alcalde William Dau Chamat se pronunció sobre el tema e indicó que el fuerte de Pastelillo es el único bien patrimonial de Cartagena que no está siendo administrada por la Escuela Taller, encargada de estas funciones.

“Parece ser, según lo que me informan, que ese es un convenio que tiene el Ministerio de Cultura directamente con el Club de Pesca, me informaron, no sé si sea cierto, que es un trabajo que hicieron para eliminar hongos".