Taxista le arrojó liquido en el rostro a una enfermera en Cartagena

En el país continúan los ataques a la misión médica en medio de la emergencia sanitaria por la Covid-19. En Cartagena, una enfermera resultó agredida por un conductor de servicio público tipo taxi. Esta persona habría lanzado líquido al rostro de la mujer, mientras ella transitaba por una calle de la ciudad.

Al parecer este líquido, que no ha podido ser identificado, irritó partes del rostro de la mujer, generándole alergia y fuerte picazón.

“Consideramos que la población tiene el derecho y la obligación de conocer este tipo de actos. A esta enfermera jefe, quien trabaja en nuestro hospital neurológico, iba camino al centro asistencial y de repente se acercó un conductor de taxi y le lanzó a la cara y al uniforme un líquido que le produjo una alergia grande en la cara y en el cuello”, dijo Jaime Fandiño, director de la Fundación Centro Colombiano De Epilepsia.

Agregó, “no fue un abrasivo, no fue ácido, pero fue una agresión grave, de manera que nosotros rechazamos enérgicamente este acto porque es una estigmatización hacia el personal de la salud y eso es una degradación a nuestras costumbres sociales, eso no se puede hacer en este momento que necesitamos tanto de este personal de la salud”.

Respecto al posible contacto con este conductor, el director de la clínica confirmó que ella, “en ningún momento tuvo contacto visual, no pudo ni tomarle la placa al carro ni nada, porque quedó con los ojos cerrados, de manera que no se tiene evidencia del taxi, ni de la persona que realizó este acto”.

“A la fecha no hemos podido establecer el tipo de líquido que se le lanzó, pero si queremos hacer un llamado por este tipo de actos, el delito y la discriminación, esto no puede seguir pasando en Colombia”, manifestó Fandiño.

La enfermera continúa su labor en la institución, “ella es una mujer de vocación, ella independientemente de lo que pasó, ha seguido trabajando, sin embargo se dirige en este momento a la inspección de Policía para poner la denuncia”.