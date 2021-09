Taxistas convocan bloqueos en puntos neurálgicos de Cartagena este lunes

El gremio de taxistas anunció bloqueos en diferentes puntos de Cartagena este lunes 20 de septiembre, a partir de las 5:00 a.m.

El presidente del sindicado de taxistas de la ciudad, Félix Barrios, detalló que la protesta estará concentrada en la entrada a Bocagrande, las Instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Crespo - Manga, India Catalina y Bomba El Amparo.

"Esta actividad se realizará en rechazo al transporte ilegal que se ha incrementado en la ciudad de Cartagena, que afecta económicamente a los conductores de Taxis y sus familias; asimismo por la persecución al gremio de taxistas por parte de agentes de tránsito", dijo el presidente del sindicato.

Detalló que "se realizará una actividad de movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad. Estaremos en el puente de Crespo de ahí esa marcha iniciará un transcurso hacia el centro histórico, al igual que en la entrada a Bocagrande donde se mantendrá la movilización. En Manga estaremos en el cementerio y luego nos trasladaremos al Puente Roma y el centro histórico".

"También estaremos en la India Catalina, allí se realizarán movilizaciones en la Torre del Reloj. Una marcha saldrá de la Bomba del Gallo donde se realizará un retorno en el Portal de Transcaribe y luego iniciará en la Bomba del Amparo, Avenida Pedro de Heredia y centro histórico", acotó Félix Barrios.

Por su parte, el secretario del interior, David Múnera, sostuvo que al conocerse de la convocatoria de protesta organizada por el gremio de los taxistas, el Distrito lideró una mesa de trabajo con el fin de conocer en detalle las razones para dicha jornada.

"Pese a que no se llegó a un acuerdo, la administración señaló que tiene las puertas abiertas y que se mantendrá en la tarea de luchar contra las manifestaciones de ilegalidad... el Distrito no ha pensado en realizar una política de persecución contra el taxismo y lo que se está combatiendo es la ilegalidad venga de donde venga", puntualizó el funcionario.

Sostuvo que los taxistas piden que no se hagan operativos contra el transporte colectivo del taxismo. "Le hemos dicho que eso no está contemplado en la ley, que esa solicitud de ilegalidad es contra todos, sin excepción, desde hace varios meses, el Distrito adelanta mesas de trabajo con este sector, la lucha del alcalde William Dau Chamat es contra la ilegalidad en todos los sentidos y esto lo viene realizando el DATT y no se hace distinción entre particulares y taxis que cometen la ilegalidad".