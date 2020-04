Taxistas de Barranquilla reportan "fallas" en aplicación del pico y cédula

Representantes del sindicato de choferes de taxi de Barranquilla aseguran que unidades de Policía Metropolitana están imponiendo comparendos y obstaculizando la labor de los conductores, por una supuesta mala interpretación, por parte de la autoridad, del reciente decreto de pico y cédula expedido por el alcalde, Jaime Pumarejo, el cual rige para ciudadanos y no para los profesionales del volante.

Según miembros del gremio, el procedimiento le está causando problemas al sector, el cual está sufriendo afectaciones derivadas del período de aislamiento ordenado por el Gobierno Nacional.

El presidente de Sinchotaxi, Barranquilla, Jorge Guerrero, entregó detalles de la situación. De acuerdo al directivo gremial, "el pico y cédula se lo quieren aplicar a los taxistas, cuando ese decreto no va para ellos".

Indicó que "hemos tenido inconvenientes, ya que ha habido algunas detenciones de vehículos, imponiéndoles comparendos por este decreto que no tiene que ver nada con el gremio del taxismo, el cual está muy golpeado con toda esta problemática de la pandemia", señaló.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, expidió recientemente el decreto de pico y cédula, para contrarrestar aglomeraciones en lugares públicos, supermercados y establecimientos bancarios, entre otros, como medida para contener la propagación del Covid -19.

La determinación se implementa de acuerdo al último número de la cédula, que autoriza o restringe a cada persona a adelantar actividades particulares, según coincida el dígito con un día par o impar.

"Cuando el Policía requiere al taxista y le pide la cédula, y ve que tiene por ejemplo un número impar, le quiere hacer un comparendo, porque salió en un número de cédula que no le corresponde. Eso no aplica para transporte, no aplica para el conductor de taxi", puntualizó.

Por el momento, las autoridades no han entregado una posición oficial sobre el reporte de los miembros de Sinchotaxi.