Temor en municipio del Cesar por mensajes de disidencias de las Farc

Hay temor en el barrio Palomar del municipio de González en el Cesar, en la vía que conduce hacía El Carmen, Norte de Santander, por la circulación de mensajes alusivos al parecer de las disidencias de las Farc.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, aseguró que van a notificar un oficio al Ministerio de Defensa para dejar constancias de que hombres encapuchados llegaron al lugar a atemorizar a la población.

“Supuestamente estos sujetos estaban celebrando el día internacional de los derechos de los pueblos a la revolución. Cuando la Policía es informada sobre esto ya los hombres no estaban, ellos tomaron dirección hacia El Carmen, Norte de Santander. Vamos a notificar un oficio al Ministerio de Defensa para dejar constancia que no hubo disparos, pero si hubo miedo, se ha establecido un fuego de cese bilateral. Ahora hay tranquilidad, el Ejército llegó a la zona para verificar la situación. Los sujetos que generaron pánico dejaron mensajes", sostuvo.

El alcalde de González, Omar Enrique Osorio, sostuvo que “no podemos negar que siempre ha existido presencia de grupos al margen de la ley como ELN, Farc, el EPL, pero en las últimas horas lo que vivimos nos causa mucha inseguridad a todos los habitantes".

Asimismo, el funcionario hizo un llamado al Gobierno Nacional para que haya más presencia de las autoridades en el municipio.

"Pido a las autoridades que pongan los ojos en el municipio de González, estamos en la puerta del Catatumbo, necesitamos más presencia de Policía y del Ejército para brindar más seguridad, necesito tener más tranquilidad, ya que he tenido amenazas y me he mantenido en el cargo”, aseguró.