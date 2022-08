Tendero denunció extorsiones y amenazas de muerte en Barranquilla

Crece la inseguridad entre los comerciantes de Barranquilla, luego de que un tendero denunciara que fue declarado como objetivo militar. De acuerdo con su relato, en las últimas horas recibió fotos de armamento, con los cuales, según él, atentarán contra su negocio si no paga la suma de $20 millones que le exige un grupo de extorsionistas.

El comerciante además indicó que le han ofrecido comprar el establecimiento comercial a bajo precio, situación a la que se ha negado.

“Están esperando que yo me descuide para atentar contra mi vida. Tengo protección del Gaula y el esquema de seguridad está atento para reaccionar en caso de que pase algo. Me han recomendado irme de la ciudad o pagarles lo que me exigen", relató la víctima.

Ante estas amenazas en su contra, el comerciante manifestó que desea irse ante el temor que siente. Sin embargo, argumentó que no tiene para dónde hacerlo, ya que el negocio por el cual es extorsionado, es su fuente de sustento.

Pese a la gravedad de estas denuncias, aclaró que desde el 2014 es víctima de dichas extorsiones.

“Es la misma organización de 'Los Costeños’. Yo puse la tienda a la venta desde hace tiempo, pero lo que ofrecen está muy por debajo del precio".

Sumado a esta situación, los comerciantes de la capital del Atlántico denuncian que las ventas han disminuido.

Es de mencionar, que este no es el único caso de extorsión, por lo cual los comerciantes piden mayores controles de las autoridades.