"Tengo la muerte detrás de la oreja y estoy preparada": lideresa social Concepción Hernández

Concepción Julio Hernández, de 60 años y cuenta que desde que tenía 25 años es lideresa social en varias zonas del Caribe colombiano. La mujer advirtió que ha recibido cuatro amenazas de muerte, "siento que tengo la muerte detrás de la oreja y estoy preparada", dijo.

En un evento en el municipio de San Jacinto en el sur de Bolívar, realizado por el Sistema Integral de Paz, Concepción habló ante unas 40 personas sobre la difícil situación de seguridad que enfrenta en estos momentos.

"Por hablar nos están asesinando, no nos abandonen. Tenemos una esperanza en ustedes", dijo ante varios magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y varios comisionados de la verdad.

Continuó relatando que desde hace dos años ha recibido cuatro amenazas de muerte y que "voy a seguir luchando por las generaciones que vienen".

Cuando terminó su intervención, conversamos con ella. "Hace pocos días secuestraron a un líder social con sus escoltas en el sur de Córdoba y luego lo encontraron muerto. Él daba las rutas de las personas que habían desaparecido en el conflicto armado y por eso lo mataron", señaló.

Dijo que teme que en "cualquier momento pueda ser yo. He recibido cuatro amenazas, dos el año pasado y dos más en abril y septiembre de este año. Aún así sigo en pie, defendiendo la política pública de las víctimas, sus derechos para que la población tenga un verdadero goce de esas garantías".

¿Qué dicen en las amenazas?

"Me advierten de la no participación de esos espacios democráticos de trabajo y que no promueva nuevos liderazgos", respondió Concepción.

Cuenta que este año precisamente creó nuevos liderazgos y organizaciones de víctimas en varias regiones del país. "Es lo más gratificante. No sé si me voy pronto o lejos, lo más importante para mí es dejar una huella, dejar una capacidad instalada en los nuevos lideres y que sepan su labor con la sociedad".

Concepción también habla de sus hijos y nietos y señaló que Dios ya le dio la fortuna de verlos crecer y ver algunos de ellos. En sus palabras, esta mujer expresa despedida.

"Considero que en este momento, tenemos la muerte detrás de la oreja y estoy preparada para que en cualquier momento pueda suceder algo. Dios me protege, todos los días me despido, doy gracias, pido un nuevo día", puntualizó con lágrimas.