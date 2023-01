Todo listo para el Festival Gastronómico del 'Frito Sabanero' en Sincelejo

Está todo listo el Festival Gastronómico del Frito Sabanero, qué se realizará en su tercera versión en Sincelejo los días 10 y 11 y 12 de enero del presente año. Serán más de 50 mesas de frito que mostraran toda su creatividad para poder mezclar sabores, que sigan conservando al frito tradicional, que no dejen perder la tradición y agreguen nueva variedad.

Arepa de huevo, empanadas de carne, pollo, queso, rellenas, quibbes y carimañolas hacen parte de este Festival Gastronómico que cada año toma más fuerza en la capital sucreña.

“Delicioso, yo no me lo pierdo porque tú puedes escoger, a veces hay empanadas trifásicas de camarón, de vegetales y uno escoge lo que más le gusta, es malo por la dieta que uno quiere empezar en enero, pero yo la pospongo con tal de disfrutar del festival que me gusta muchísimo”, aseguró Cindi Castellar, asistente en las dos versiones anteriores del festival.

El Festival Gastronómico del Frito Sabanero 2023 se convierte en un abreboca de las festividades del Dulce Nombre de Jesús o fiestas del 20 de enero que este año inician a partir del 7 con una variada programación.

Según estadística, en Sucre hay más de 1200 mesas de fritos, pues es una de las gastronomías más populares en el departamento, por eso el evento ha tenido gran acogida entre los amantes de estas recetas. Fabricantes de frito vienen de todos los sectores de Sincelejo para participar en estos eventos.

Serán tres días en el que Los amantes de esta gastronomía podrán darse gusto deleitando por los mejores fritos de Sincelejo que confluyen en la plazoleta del centro comercial Viva Sincelejo, tendrá como invitado a varios artistas de la costa quienes se encargaran de alegrar a los asistentes con chistes y buena música.

La entrada al evento es totalmente gratis.