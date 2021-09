Toque de queda nocturno en Cartagena se extienda hasta el 1 de octubre

Medidas para el manejo de la COVID-19 en Cartagena se prorrogan hasta las 00:00 horas del 1 de octubre, seguirán aplicándose toque de queda de 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día. Eventos con aforo del 50%, el horario de playas de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. pic.twitter.com/AZHVbo9u1O