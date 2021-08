Toque de queda para personas no vacunadas en Sucre (Sucre)

¿Qué pasa si los habitantes no quieren aplicarse vacuna contra covid-19?

La alcaldesa fue enfática en decir que, lo que se busca que agilizar el Plan Nacional de Vacunación y lograr la inmunidad de rebaño, sin embargo, precisó que si un habitante no quiere recibir la vacuna, “este puede firmar un consentimiento, se dirige hasta la ESE, explica su situación, lo firma y pueda transitar con normalidad”.

Continuó diciendo que, “el Ministerio de Salud me dijo que en el municipio tenían que vacunarse más de 20.000 personas, pero qué pasa si yo solo aplico 18.000 y me quedan 2.000, entonces yo estoy haciendo todo lo posible para que las personas se vacunen y queda la constancia de aquellas que no quisieron vacunarse”.

El decreto establece que, los propietarios de establecimientos de comercio como bares, licoreras, discotecas, restaurantes, entidades de giros, bancos, entre otros, deberán solicitar el carnet de vacunación al ciudadano para poder ingresar al lugar.

De la misma manera, deben acreditar que sus empleados están vacunados contra el Covid-19 “so pena del cierre provisional del establecimiento de comercio por el término de tres días hábiles”.

La medida también rige para rige para las iglesias, congregaciones y grupos de oración dentro de la jurisdicción del municipio de Sucre, donde deben exigir el carné de vacunación y el uso obligatorio de tapabocas.