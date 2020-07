Toque de queda y ley seca en Barranquilla durante el fin de semana

Barranquilla continua con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que iniciaron el pasado 01 de Julio de 2020 y se extenderá hasta el 15 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus.

Durante este fin semana, la capital del Atlántico, inicia con las medidas más duras para evitar aglomeraciones comenzando este viernes con el toque de queda para el día sin IVA, donde se prohíbe la circulación de todas las personas y vehículos en la ciudad desde las cero horas del día 03 de julio de 2020 hasta las cero horas del 03 de julio de 2020. respetando las excepciones de movilización para los trabajadores y las que contempla la Gaceta Distrital N°678 23

Estarán exceptuados de esta medida el personal necesario para que los establecimientos de comercio puedan ejercer la venta y despacho bienes y servicios de manera virtual durante la vigencia del toque de queda, así como la operación de los servicios bancarios y de la Cámara de Comercio.

El mandatario de los Barranquilleros Jaime Pumarejo, estableció que toda comercialización de bienes y servicios durante la vigencia del toque de queda consagrado en el presente artículo, deberá realizarse a través de canales virtuales y por servicio a domicilio.

El secretario de Gobierno Clemente Fajardo manifestó que: "Los comercios que estarán habilitados lo podrán realizar vía domicilios o plataformas de comercio electrónico durante las 24 horas del día del 3 de julio de 2020, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y las instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud y la Alcaldía Distrital de Barranquilla".

Esta misma disposición se cumplirá en el municipio de Soledad con el fin de evitar las aglomeraciones que se registraron el pasado 19 de junio donde el pico y genero no funcionó y los soledeños incumplieron los distanciamientos.

El funcionario reiteró la prohibición de consumo, venta, distribución y/o expendio de bebidas embriagantes y/o alcohólicas en los horarios contemplados durante los días de semana de lunes a jueves desde las 8:00 A.M. hasta las 5:00 A.M. del día siguiente y los fines de semana desde el viernes a las 8:00 A.M. hasta el lunes a las 5:00 A.M.

Dentro de las medidas se exceptúa la restricción de acceso a bienes y/o servicios en virtud del pico y cédula al personal de salud y cada establecimiento deberá exigir la identificación personal y el carnet o registro que acredite aquella condición. De igual forma se exceptúa de la restricción de acceso a bienes y/o servicios en virtud del pico y cédula al personal de mensajeros de actividades económicas exceptuadas.