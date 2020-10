Trabajadores del hospital Metropolitano de Barranquilla protestan por el no pago de salarios

Trabajadores del hospital Metropolitano en la ciudad de Barranquilla adelantan un plantón, frente a las instalaciones de la unidad asistencial, reclamando la cancelación de salarios atrasados desde hace 10 meses.

Los manifestantes aseguran que la situación es insostenible, ya que la falta de ingresos afecta a las familias de aproximadamente 400 trabajadores perjudicados por el incumplimiento de las directivas de la institución.

El fiscal del sindicato de trabajadores de la fundación Hospital Metropolitano, Edison Natera, entregó detalles de la situación. “Comenzamos una protesta inicialmente interna por los pagos y otras deudas que nos tienen pero, en vista de la no atención a nuestro requerimiento, por parte de la administración, hemos decidido salir a la calle", indicó.

Dijo que "colocamos una carpa en las afueras del hospital, en donde estamos haciendo algunas actividades para recolectar fondos, porque ya es insostenible la situación de nosotros”.

En el punto de protesta, los trabajadores, con pancartas y pendones alusivos a la manifestación, adelantan la prestación de algunos servicios para recolectar ingresos.

“Estamos vendiendo los servicios, como toma de presión arterial, toma de peso, se están realizando glucometrías y algunas actividades para recolectar fondos. Dicha carpa tiene un nombre que es, ‘carpa a la desidia y a la miseria’, en la que la actual administración nos tiene a los trabajadores”, agregó el líder de la manifestación.

Son muchos los compromisos laborales que los propietarios de la fundación hospitalaria no han cumplido con los funcionarios de áreas administrativas y de la salud.

“Actualmente, a los trabajadores nos adeudan cesantías, desde el año 2018 y 2019, más sus intereses que no se han cancelado. Nos deben 10 meses de salario, nos deben vacaciones desde hace cuatro años, disfrutadas y no canceladas, las dotaciones a los uniformes a que tenemos derecho y también estamos sin seguridad social, desde hace dos años, es decir los aportes a pensión no se han realizado”, puntualizó el fiscal del sindicato.

Los miembros de la agremiación sindical aseguran que van a permanecer en el lugar el tiempo que sea necesario, mientras no sean atendidos sus requerimientos por parte de los directivos de la fundación.