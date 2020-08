Trabajadores del Hospital Metropolitano de Barranquilla realizaron nuevo plantón

Este martes los trabajadores y extrabajadores del hospital metropolitano de Barranquilla realizaron un nuevo plantón para exigir el pago de sus salarios, censantías, vacaciones y medidas de bioseguridad para la atención de la pandemia en Barranquilla.

La jornada de protesta interna que adelanta el personal activo e inactivo tiene como lema, "No somos héroes, somos sobrevivientes" y hace parte del llamado de atención que le hacen a los entes de control para que sean mediadores del este conflicto que tiene en crisis a médicos, enfermeras, auxiliares de la entidad prestadora de salud.

Le puede interesar: Trabajadores del Hospital Metropolitano de Barranquilla se declaran en paro indefinido

La manifestación se realizó desde las 8 a.m. a las afueras del hospital donde varios de los manifestantes expusieron sus casos y como han vivido la problemática.

“Soy una ex trabajadora que me tocó dejar el cargo desde el mes de junio de este año, hoy levantamos nuestras voces de protesta para denunciar que estamos en el abandono por parte del estado colombiano, ningún ente de control se ha tomado el trabajo de indagar que pasa con nosotros, a mí me adeudan más de 15 millones de pesos, entre cesantías, vacaciones y salarios ”, manifestó una exauxiliar de enfermería que pidió omitir su nombre por seguridad.

Dijo que ha solicitado de manera reiterada que los ministerios de Salud y del Trabajo puedan mediar en esta problemática jurídica o que acompañen las mesas de diálogo, pero nada ha pasado en favor de la defensa de sus derechos adquiridos como trabajadores.

Lea además: Más de 500 personas sancionadas por violar toque de queda y ley seca en Córdoba

La profesional de salud rechazó la forma en que la nueva administración están realizando esta mediación, "ya que no vemos un real compromiso para que esta situaciones sean diferentes, somos héroes sin capa, somos sobrevivientes sin dinero por culpa de esta crisis", aseguró la extrabajadora en medio del plantón.