Tragedia en Cartagena: una mujer murió electrocutada en un restaurante

Tendida en el suelo de un restaurante en Cartagena quedó María Claudia Mendoza Mantilla, quien murió tras recibir una descarga eléctrica en momentos en entró en contacto con unos cables que se encontraban, al parecer, regados en el negocio.

Allegados a la mujer, de 55 años, manifestaron que su muerte fue accidente laboral puesto que Mendoza Mantilla desarrollaba oficios varios en el restaurante, ubicado en la carrera 26 del barrio Manga.

En dialogo con RCN Radio, la hija mayor de la occisa relató que "en el restaurante laboraba mi mamá y ahí se venían adelantado trabajos en el techo, porque habían tenido problemas eléctricos. Aun así, los dueños del restaurante deciden que ella fuera a trabajar".

Manifestó que "en realidad estaban arreglando el techo y ellos tenían trabajando a mi mamá en ese lugar, no fue que ella se montó a limpiar una campana como dicen algunos medios", manifestó la allegada de María Claudia Mendoza.

Relato que "hablé con ella la noche anterior porque ella se sentía bien, tenía un dolor en la cadera, estaba bastante cansada de trabajar. Yo le di una pastilla para que descansara y le dije que no fuera a trabajar, que llamara a la dueña del restaurante y le dijera que no se sentía bien, que no fuera".

Siguió contando que "en la mañana, cuando me levanté que no la encontré, le escribí temprano. Le dije: 'mami, cómo te sientes' y le pregunté que si se fue a trabajar así (...) como a las tres horas me llamó la hija de la dueña del restaurante (para decirme) que mi mamá había tenido un accidente, que nos fuéramos a la clínica a ver que había pasado y cuando llegaron nos dijeron que la estaban reanimando, pero nos dijeron que desafortunadamente había fallecido; creo que mi mamá llegó sin vida a la clínica".

La familia de María Claudia Mendoza Mantilla anunció que tomará acciones legales en contra del restaurante.