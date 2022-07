Desconsolada, así se encuentra la familia de las víctimas que dejo el siniestro vial, que ocurrió la noche de este miércoles 20 de julio. El lamentable suceso que cobró la vida de dos personas, se presentó a la altura del kilómetro 8 en la vía que del corregimiento de La Mesa conduce a Valledupar.

Entre las victimas está Cris Juliana López Urrego de 22 años, quien a raíz de un trauma craneoencefálico murió en el lugar de los hechos y su sobrino, un bebé de 8 meses, pese a ser llevado a la Clínica Laura Daniela, falleció debido a la gravedad de las heridas. Cuatro personas más, entre estas un menor de 9 años, resultaron heridas.

Lea aquí: Tres ataques contra la fuerza pública en Bolívar: un muerto y dos heridos

“Hacía mucho calor, fueron a bañarse, se fueron de aquí (Valledupar) como a las tres de la tarde”, dijo Antonio López, padre de Cris Juliana, a quien recuerda como una niña alegre, hogareña y muy cariñosa con él.

Sobre la última vez que compartió con su hija, López recordó: “Llegó hasta la casa, me dio un abrazo duro y un beso, y le dije "mija yo estoy sudado, y ella me respondió, no importa yo así te quiero”. Cris Juliana era madre de un niño de 2 años. Tengo el alma en mis manos Dios mío, dame fuerzas Dios, yo no aguanto este dolor tan grande, porqué mi bebé, porque no fui yo, porque me arrebatas el amor de mi vida, porque mi bebé y mi hermana, Dios mío”, expresó el padre del menor fallecido.

Lea también: Embargan millonarios bienes del exalcalde de Medellín Luis Pérez

Según personas que presenciaron el hecho, el conductor del vehículo Mazda 3 color gris en el que se transportaban seis personas, cuatro adultos y dos menores; intentó maniobrar el vehículo, pero este perdió el control en una curva, cayendo a un vacío de aproximadamente 5 metros de altura.

Los móviles del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades.