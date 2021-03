Tras el anuncio de la firma Dataprom, proveedora del software a cargo del recaudo de Transcaribe, de suspender el servicio, la gerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sindry Camargo anunció que el servicio se prestará de manera gratuita durante este puente festivo.

"Por lo menos los días domingo 21 y lunes 22 de marzo del presente año, para poder garantizar a los cartageneros su derecho a la movilidad. El Sistema trabaja en el establecimiento de un plan de contingencia, para minimizar las consecuencias de la situación en el menor tiempo posible. Transcaribe, el sistema de todos los cartageneros, no suspenderá la prestación del servicio público, pese de la amenaza de Dataprom, uno de los integrantes del consorcio de recaudo y gestión de flotas, de suspender sus servicios al sistema y sus usuarios", indicó Camargo.

La gerente de Transcaribe también señaló que, "no entendemos cuál es la intención de este integrante del consorcio de recaudo con esta amenaza, si sus reclamaciones han sido atendidas por Transcaribe. En reunión sostenida el pasado 8 de marzo, fuimos claros en solicitar una postura única por parte del consorcio (y no posturas separadas por parte de cada integrante), pues es con el consorcio con quien Transcaribe tiene un vínculo contractual. A la fecha, esto no ha sucedido".

Con la decisión de Dataprom de suspender el servicio de recaudo, los puntos de recarga en estaciones dejarán de operar y el Centro de Atención al Usuario CAU quedará inoperante, Transcaribe no podrá despachar y controlar buses porque el Sistema de Control de Flota estará inactivo.

"Si Transcaribe envía los buses a la calle, los operadores y los usuarios no tendrán información sobre ellos, no habrá más ventas de créditos en los puntos de ventas externos, ni en las taquillas de las estaciones y las ventas vía Portal Web serán suspendidas, se reducirán aún más los ingresos financieros del sistema de transporte, lo cual es grave y compromete su viabilidad", sostuvo la empresa Dataprom.

La gerente de Transcaribe dijo que, la representante de Dataprom ha solicitado la terminación anticipada del contrato por evento de fuerza mayor. "A su vez, el representante de Smartmatic ha pedido el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, son solicitudes diametralmente opuestas que impiden a Transcaribe imprimir el trámite dispuesto en el contrato de concesión. Ninguna de las cláusulas del contrato de concesión celebrado entre Transcaribe y Colcard, le otorga facultades a uno de los integrantes del consorcio para dejar de prestar el servicio de manera unilateral, lo cual resulta lógico, entendiendo que estamos frente a la prestación de un servicio público esencial protegido legal y constitucionalmente".

Y agregó que, "Si la intención del consorcio es dar por terminado el contrato, debe continuar prestando, sí o sí, el servicio hasta el plazo que señale Transcaribe, y en las condiciones de eficiencia, calidad y oportunidad que señala el contrato, que ahora uno de los integrantes del consorcio pretende desconocer".

En caso de que la postura de Colcard sea la terminación anticipada del contrato de manera unilateral, se le solicitará que señale de manera clara y detalladamente, las herramientas técnicas que dejarían habilitadas, y toda la documentación referente a todos los subsistemas de recaudo y el control de flota.