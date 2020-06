Traslado de cadáveres se hizo para evitar un foco de contagio: Funeraria

Horas después que la Alcaldía de Barranquilla ordenara el cierre de la Funeraria Capillas de la Fe, por haber trasladado, sin ninguna autorización, los cuerpos de cuatro personas fallecidas por COVID-19 hacia la ciudad de Montería, el establecimiento se pronunció.

A través de un comunicado, 'Capillas de la Fe' aseguró que ante la imposibilidad de realizar las cremaciones en la capital del Atlántico, se procedió a hacer el traslado de los cuerpos.

"Por orden del Ministerio de Salud, los cadáveres con COVID-19 positivo y los posibles con coronavirus deben ser cremados si en el municipio del deceso hay hornos crematorios. En Barranquilla hay cementerios privados con hornos. Sin embargo, en días pasados nos notificaron que ya no nos recibirían más cuerpos para cremar, porque no tenían la capacidad de prestar este servicio", explica la funeraria en el comunicado.

Esta situación llevó al establecimiento a buscar una solución para poder cumplir con este lineamiento establecido por el Gobierno Nacional y así evitar que estos cadáveres se convirtieran en un foco de contagio.

“Es importante tener en cuenta que en una ciudad con el clima de Barranquilla no podíamos, bajo ningún motivo, quedarnos con unos cuerpos que no sabemos si tienen Covid-19 o no, por temas de salubridad pública no podemos ser responsables de generar un foco de infección. En la norma nunca se especifica que se debe hacer en caso de que el o los hornos de un municipio colapsen, ni tampoco especifica que se debe pedir algún tipo de autorización para mover los cuerpos en este escenario", dijo Adelaida París, vocera Capillas de la Fe.

Añadieron que "por otro lado, están las familias a quienes nos debemos y nuestra misión es solucionar cualquier tipo de dificultad así a nosotros nos genere gastos adicionales, como por ejemplo el traslado de los cuerpos”.

Por estos hechos, la Alcaldía de Barranquilla expidió una circular donde manifiesta que hay una contigencia y autoriza la inhumación de cuerpos en caso de que los hornos crematorios estén copados.

El secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, indicó que para los meses de junio y julio puede que se incremente la letalidad del virus, y ante un posible colapso de los hornos crematorios que son de 32 cuerpos diarios, se podía realizar la inhumación.

"Estas inhumaciones se deben realizar bajo todas las medidas sanitarias y cumpliendo con todos los lineamientos de sanidad establecidos por el Ministerio de Salud", explicó el funcionario.