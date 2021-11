Tres menores en Cartagena en delicado estado de salud tras recibir descarga eléctrica

Con quemaduras en diferentes partes del cuerpo se encuentran tres menores de edad en Cartagena, tras recibir una descarga eléctrica en el momento en que, al parecer, cables de las torres de energía que se encuentran en la zona generaron un arco energizado.

El hecho ocurrido en el sector 11 de noviembre del barrio Olaya Herrera. Moradores de la comunidad señalaron que el cable energizado pertenece a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

La líder del sector, Sonia Mena, quien dio detalles del suceso, manifestó que dos de los menores se encuentran en delicado estado de salud.

"A mí me vinieron avisar que un cilindro se había explotado y había matado a un niño, cuando yo llego un vecino me dice que no fue cilindro sino que uno descarga eléctrica de la torre 34 del cableado de ISA hizo una explosión. Me dijeron que eso parecía un meteorito, la descarga cayó al suelo y le alcanzó a los niños que estaban jugando, un señor le lanzó un colchón a uno de los niños prendido y se quemó parte del colchón, a Dios gracias eso le salvó la vida al niño", relató la líder.

Sostuvo que "ese cableado es de la empresa ISA, esa es una de las cosas por las que los comunales luchamos para que los cableados no queden en el aire, nosotros vivimos eso a diario, en mi casa la radiación es muy fuerte que hasta quema el foco. Pedimos al alcalde que se apersone de eso, es grave lo que pasó, los niños están muy graves", aseveró.

Julio González, arquitecto de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Cartagena, inspeccionó la zona, "esperando que la empresa ISA entregue el dictamen de lo que pasó, ellos volaron, tenemos las historias contadas por los vecinos, incluso las chispas llegaron a alcanzar viviendas cercanas. Hay que esperar con prudencia el resultado de las investigaciones".

Los menores quemados se encuentran recluidos en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja.