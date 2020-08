Tribunal Superior de Barranquilla recibe con optimismo la posible deportación de Mancuso

Tras la noticia de la posible deportación a Colombia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, a través del magistrado Carlos Pérez, se mostró optimista con esta nueva decisión que se tomó desde la justicia norteamericana para que le pueda responder a sus víctimas en el país.

El magistrado Pérez indicó que las víctimas son lo más importante en este proceso, porque muchos de ellos están a la espera de la extradición para que Mancuso siga aportando los datos que necesitan para hallar a muchos de sus familiares.

Le puede interesar: Salvatore Mancuso sería extraditado a Colombia

"En nombre de las víctimas recibimos con optimismo esta posible decisión de deportar a Mancuso a Colombia, ya que ellos son el núcleo fundamental del Sistema de Justicia Transicional", indicó el magistrado.

Según el Tribunal, para las víctimas es muy importante tener a los agresores en frente, para que les sigan aportando los datos del paradero de sus familiares o los restos de los que fueron desaparecidos.

Desde el pasado mes de marzo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla ha solicitado la extradición de Mancuso para que le responda a las miles de víctimas.

"La decisión de extraditar a Mancuso es netamente política, por eso es importante la participación del Gobierno colombiano y de Estados Unidos. Lograr eso entonces sin duda repercute la agilización de los procesos que estaban represados, tenemos de 2015 a 2019 cientos de miles porque no había conectividad con el postulado", explicó Pérez.

Estas solicitudes se han realizado desde hace varios meses por parte de los tribunales de Barranquilla y Bogotá. Desde la capital del Atlántico el magistrado indicó que jamás la rechazaron ni la devolvieron, se encuentran en firme y en estudio.

"Solicitar que a Mancuso lo devuelvan a Colombia no es capricho judicial ni del Tribunal de Barranquilla o Bogotá, sino que es la ley de Justicia y Paz que los postulados estén presentes en el país, que no salgan para que puedan presentarse a las audiencias que se les convoca, y además que sigan entregando datos importantes para que continúen las investigaciones que se les lleva a terceros. Es por eso que le hemos hecho el llamado siempre al Gobierno Nacional para que se cumpla esa decisión", puntualizó el magistrado Pérez.

Lea también: Deportación de Mancuso “ha sido una labor de filigrana política”: Embajada en EE.UU

El magistrado Carlos Pérez Alarcón agregó:"algo muy importante que hay que manifestar y es que él ya cumplió el requisito mínimo de detención que son 8 años. Pero como no está presente no ha podido cumplir los demás requisitos; para que pueda gozar de la libertad, debe someterse a los programa de resocialización que establece la Agencia para la Reincorporación y Normalización que es una entidad gubernamental colombiana, además si no hay un compromiso de aportar la verdad pues no podrá concederse la libertad".

Al exjefe paramilitar Mancuso se le tendrán en cuenta los años de prisión que cumplió en Estados Unidos.

"Es muy posible que una vez en Colombia cumplido esos requisitos pueda acceder a esos beneficios porque su tiempo de detención ya se cumplió, y los Tribunales de Barranquilla y de Bogotá consideran que el tiempo que estuvo detenido en Estados Unidos se le contabilice en Colombia", manifestó el magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.