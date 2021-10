Triple choque de motocicletas acaba con la vida de una menor en Cartagena

Un trágico accidente de tránsito entre tres motocicletas se registró en la zona norte de Cartagena, una menor de 9 años murió al presentar múltiples heridas.

Las autoridades de tránsito informaron que, en el accidente se vieron involucradas seis personas, entre ellas la menor, tres personas se encuentran bajo pronóstico reservado y dos están capturadas.

"El siniestro se registró en la Vía del Mar, en inmediaciones del corregimiento de Manzanillo del Mar. La víctima, una menor identificada como Andrea Sofía Carrillo Colina, iba abordo en una motocicleta la cual era conducida por Eduardo Luis Carrillo Gómez, en ella también iba Leidy Jiménez Batista. Chocaron con dos motocicletas, una conducida por Luis Fernando Julio Maldonado y otra conducida por Rodolfo Rodríguez Herrera.”, detalló la Policía de Tránsito.

Juan Carlos Sibaja, líder del corregimiento de Manzanillo del Mar, manifestó que la menor fallecida residía en la población con su padre Eduardo Luis Carrillo Gómez, quien venía manejando una de las motocicletas, y Leidy Jiménez Batista es vecina de la comunidad.

"Hubo un choque muy fuerte de tres motocicletas involucradas, una en la cual venia la niña con su papá y una vecina, venían de salir de compras del supermercado que está a la entrada de Manzanillo, faltando unos 800 metros para llegar a su destino le invaden el carril dos motos. Los conductores de esas motos que invadieron el carril estaban departiendo desde muy temprano en un establecimiento en Manzanillo, son residentes del corregimiento de Arroyo de Piedra, cuando ellos salían a su casa iban a alta velocidad y la prueba de alcoholemia arrojó grado 3", relató el líder.

Añadió que, "al parecer iban compitiendo entre ellos y una de las motos invade el carril donde viene el señor con su hija, chocan de frente, la peor parte de la se la llevó la niña de 9 años que desde hace tres años llegó a vivir con su papá al corregimiento luego de llegar de Venezuela".

"Manzanillo del Mar es una vía que tiene 6.6 kilómetros, pavimentación y luminarias, desafortunadamente los aguaceros de los últimos días dañaron unas luminarias y hay sectores que están oscuros, uno de esos sectores que esta oscuro es donde sucedió el accidente. Pero es una vía muy transitada ya que tenemos muchos condóminos y hoteles alrededor, esto hizo que inmediatamente dieran aviso", dijo Juan Carlos Sibaja, líder del corregimiento de Manzanillo del Mar.

Contó además que, "cuando llegué al sitio ya la niña había sido evacuada, ella quedó tirada pero tenía signos vitales entonces la recogen la suben en un carro particular y la llevan al CPA de la Boquilla desafortunadamente antes de entrar a urgencia ella fallece; me pongo al frente de los otros heridos, de la señora Leidys Jimenes de 41 años, otra que llevó la peor parte, su pierna derecha la tenía partida en tres partes, ella se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario, se encuentra intubada pendiente a otras cirugías, el estado de salud no es favorable se encuentra muy mal".

"El papá de la niña sufre fractura, le hicieron una cirugía en su brazo y necesita dos más, él está en Unidades de Cuidados Intensivos, está consiente preguntando por su hija pero no le han dicho nada. La tercera víctima, que es uno de los que ocasionó el accidente, se encuentra en una clínica con pronóstico reservado y bajo custodia policial, dos personas más están detenidas, venían en la otra moto y querían escaparse".

Las autoridades señalaron que este no ha sido el único accidente registrado durante la semana de receso y el puente festivo del día de la raza, un hombre de 42 años murió arroyado por una mula cuando también se movilizaba por la Vía del Mar en motocicleta.

Otra persona falleció en un accidente registrado en el kilómetro 65 de la Vía del Mar, un vehículo chocó con otro cuando al parecer invadió el carril, "el hecho dejo una víctima fatal identificado como Arley de Jesús Castaño Torres, perteneciente de la Armada Nacional”, dijeron las autoridades.